Stal Brzeg - Ruch Chorzów 1:3 NA ŻYWO, WYNIK LIVE Niebiescy jadą po 13 wiosenne zwycięstwo

Kibice Ruchu, których wielu przyjechało do Brzegu już świętują

Z prawej strony dośrodkował Konrad Andrzejczak, a Jakub Banach z bliska trafił do siatki Niebieskich

Koniec I połowy. Ruch do przerwy prowadzi ze Stalą 2:0

32' - Jakub Kowalski miał znakomitą okazję do wyrównania. jego uderzenie w ostatniej chwili obrońcy Ruchu zablokowali wślizgiem

35' - Bramkarz Stali Adrian Szady o mało nie wpadł do bramki razem z piłką. W ostatniej chwili ją wybił

Mokry precyzyjnie uderzył zza linii pola karnego i piłka wpadła do siatki

Po dośrodkowaniu Łukasza Janoszki Michał Biskup głową posłał piłkę do siatki. Pierwsza groźna akcja Ruchu przyniosła mu prowadzenie

8' - Pierwsza groźna akcja Stali. Bronisławski w polu karnym Ruchu strzela, ale za słabo, by zaskoczyć Bieleckiego

Skład Stali: Szady - Kuriata, Budnik, Sypek, Danielik, Dychus, Leończyk, Andrzejczak, Bronisławski, Banach, J. Kowalski.

Skład Ruchu: Bielecki - Kasolik, Wyroba, Kulejewski - Będzieszak, Mokrzycki, Foszmańczyk, M. Kowalski - Kwaśniewski, Biskup, Janoszka.

Rozpoczynamy relację live z meczu Stal Brzeg - Ruch Chorzów.

Stal Brzeg - Ruch Chorzów. Niebiescy jadą po 13 wiosenne zwycięstwo

Ruch Chorzów wiosną jest nie do zatrzymania. Podopieczni trenera Łukasza Berety wygrali w tym roku wszystkie 12. ligowych spotka i pewnie zmierzają w kierunku awansu do II ligi. W sobotę o godz. 17 zmierzą się ze Stalą i nie ukrywają, że jadą do Brzegu po 13 wiosenne zwycięstwo.