Sukces zawodnika HKS Szopienice na U23 w Bydgoszczy. Sztangista z Katowic z brązowym medalem! ROZMOWA, WIDEO

Zawodnicy z Katowic na mistrzostwach w Bydgoszczy

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów do lat 23 odbyły się w ubiegły weekend 11-12 czerwca w Bydgoszczy. Wszystko rozegrało się w ciężarowej hali Zawiszy Bydgoszcz. Mistrzostwa w podnoszeniu ciężarów wróciły do miasta po 9 latach przerwy. Wówczas Bydgoszcz organizowała mistrzostwa tej dyscypliny dla nieco młodszych sportowców, w kategorii wiekowej do lat 20.