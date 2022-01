Świeć się z Energią na ostatniej prostej. Bielsko-Biała ma szansę na zwycięstwo, więc zachęcamy do głosowania

- Możliwość walki o prestiżowy tytuł świetlnej stolicy Polski to efekt zwycięstwa Bielska-Białej w plebiscycie Świeć się z Energą na świetlną stolicę województwa śląskiego. Bielsko-Biała awansowało do drugiego etapu konkursu i znalazło się wśród 15 innych miast z całej Polski pretendujących do tytułu świetlnej stolicy kraju - informuje bielski Urząd Miejski.

Prowadzi Trzebiatów, na drugim miejscu jest Ostrów Wielkopolski. Ale jeszcze nic straconego, bo głosowanie jeszcze trwa. Swój głos na Bielsko-Białą w walce o tytuł najpiękniej rozświetlonego miasta w Polsce możecie oddać jeszcze do 25 stycznia, do godziny 12.00.