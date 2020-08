Świętochłowice: Przyszedł zameldować się na komendę i już z niej nie wyszedł. W kieszeni miał narkotyki

Przyszedł do komendę z narkotykami

W miniony piątek, 21 sierpnia jeden z mieszkańców Świętochłowic zjawił się w budynku Komendy Miejskiej Policji w ramach dozoru policyjnego. Początkowo wszystko szło zgodnie z planem 42-latka, jednak jego sytuacja skomplikowała się, gdy przyszło do podpisania dokumentów.

W trakcie podpisywania dozoru okazało się, że jest poszukiwany celem doprowadzenia do aresztu śledczego. Decyzją sądu, mężczyzna miał odbyć karę ponad 1,5 roku pozbawienia wolności za popełnione przestępstwa narkotykowe - poinformowali policjanci.

To jednak nie był koniec kłopotów mężczyzny. Mundurowi szybko znaleźli przy nim narkotyki, a dokładniej amfetaminę, z której można było przygotować ponad 50 działek dilerskich.

Mieszkaniec Świętochłowic usłyszał już zarzut posiadania środków psychoaktywnych, za co grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności. 42-latek został także przetransportowany do aresztu śledczego. O jego losie zdecyduje teraz sąd.