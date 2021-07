Syn szefa NIK usłyszał zarzuty po zatrzymaniu przez CBA. Obrońca Jakuba Banasia rozważa złożenie zażalenia

Jakub Banaś, syn Mariana Banasia, w piątek został zatrzymany przez CBA na lotnisku w Balicach. W sprawie, która jest związana ze śledztwem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, podejrzana jest również jego żona Agnieszka i Tadeusz G., dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie - informuje Onet.pl.

Jakub Banaś został przewieziony do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, gdzie usłyszał siedem zarzutów. Dotyczą one m.in. wyłudzenia z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa około 120 tys. zł na renowację kamienicy oraz wyłudzenia podatku VAT w wysokości prawie 80 tys. zł - czytamy w Onecie.

Mec. Dariusz Raczkiewicz, pełnomocnik małżeństwa Banasiów w rozmowie z Onet.pl informuje, że "ogłoszone dzisiaj zarzuty oparte zostały na materiałach, które nie zostały udostępnione obronie". "Dotyczą one zdarzeń z 2016 r., co powoduje, że ich weryfikacja przez obronę będzie możliwa dopiero po dogłębnej analizie dowodów, które udostępni prokuratura. Na razie jednak trudno przewidzieć kiedy to nastąpi" - mówi Onetowi obrońca małżeństwa Banasiów.

Źródło: Onet.pl