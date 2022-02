Sypialnia w apartamencie gościnnym pszczyńskiego zamku przeszła metamorfozę

Losy pałacowej sypialni

Sypialnia, której ostatnią właścicielką była Klotylda, druga żona Jana Henryka XV, a potem żona jego syna, Bolka, po wojnie została przekształcona w bawialnię damską. Wtedy właśnie pomalowano ją na żółto, całkowicie zmieniając wystrój i charakter tego pomieszczenia. W tym kształcie przetrwało ono do lat 90. XX wieku, kiedy to ówczesny dyrektor zamku, dr Janusz Ziembiński, rozpoczął przywracanie zamkowi prawdy historycznej i rekonstruowanie pomieszczeń na podstawie zachowanych zdjęć z ok. 1915 r.

W latach 90. XX w. bawialnia znów więc stała się sypialnią, do której wróciło wiele dawnych przedmiotów. Jednak żółty kolor ścian pozostawiono. Podczas remontu w latach 2020-21 postanowiono wrócić do jasnego koloru widocznego na zdjęciach z ok. 1915 r. Na ściany wróciły XVIII-wieczne grafiki, które - jak widać na wspomnianych zdjęciach - w tym pomieszczeniu były. Widać na nich członków pruskiej rodziny królewskiej. Na kominku znów, jak kiedyś, stoją Apollo i Dryope z porcelany biskwitowej. Zasłony, lambrekiny i baldachim zostały obszyte nowymi pasmanteriami, nawiązującymi do dawnych.