Szczyrk. Efektowne apartamenty powstają przy Szczyrk Mountain Resort. „Butikowa inwestycja”. Robią wrażenie!

– Szczyrk to nie tylko trasy narciarskie, latem to mekka miłośników rowerowej jazdy po górskich ścieżkach czy rozwijającego się w Polsce kolarstwa grawitacyjnego – wyjaśnia Marcin Grzybowski, inwestor realizujący projekt. Jego spółka Złoty Widok w Szczyrku wybudowała i zarządza już trzema budynkami na ponad 50 lokali.

Wskazuje, że architektura budynku będzie wyróżniała się na tle tych już istniejących w kurorcie. Jest nowoczesna, ale jednocześnie przemyślana i wpasowana w otoczenie. Zapewni także nowe, potrzebne w kurorcie funkcje - basen i restaurację.

Nazwa obiektu XYZ to skrót - X – eXtreme, Y – You, Z – Zen. Część od ulicy to budynek X. Zgodnie z pomysłem znajdzie się tu restauracja apresski, a wnętrze ma stać się przestrzenią, w której będzie można zjeść, a zarazem popracować zdalnie. Nieco głębiej cofnięty będzie budynek Y (You), to strefa nastawiona na odpoczynek i rodzinną atmosferę. Najbardziej oddalona od ulicy będzie część Z (Zen), z widokiem na zbocza góry, strefą relaksu i wyciszenia oraz sauną i basenem.