Szkocki zameczek do kupienia w Bielsku-Białej! Kosztuje blisko milion dolarów! To willa fabrykanta Karla Wolfa Łukasz Zalega

„Szkocki zameczek" do kupienia w Bielsku-Białej! To willa fabrykanta Karla Wolfa. Ten budynek to prawdziwa perła! Powstał ponad 100 lat temu, wzniesiony w całości z kamienia! Jest właśnie na sprzedaż - cena bagatela prawie 1 milion dolarów! Zobaczcie jak wygląda.