Szlachetna paczka w rejonie pszczyńskim - pomoc trafi aż do 51 rodzin

- We wskazywaniu potrzebujących rodzin pomagają wolontariuszom ośrodki pomocy społecznej i osoby prywatne. Pod uwagę brane jest m.in. kryterium dochodowe. - Szlachetna Paczka to pomoc dla tych, którzy o nią nie proszą, ale jej potrzebują. To osoby samotne, starsze, schorowane, z niepełnosprawnościami. W oczach obdarowanych rodzin bardzo często pojawiają się łzy. Słyszymy, że takiej dobroci jeszcze nie doznali. To bardzo wzruszające momenty - mówi Dragana Pastuszka, liderka pszczyńskiego rejonu Szlachetnej Paczki. W tym roku pomoc trafi między innymi do starszej kobiety, która mieszka w bardzo trudnych warunkach, nie ma bieżącej wody ani toalety, a przy tym jest bardzo skromna, poprosiła o niewiele...