Szlak Architektury Drewnianej w województwie śląskim to jedna z największych atrakcji. Co na nim znajdziemy? Sprawdźcie! Barbara Romańczuk

Szlak Architektury Drewnianej to niezwykła atrakcja turystyczna, która przyciąga turystów z całego Śląska, a nawet kraju. To pomysł zarówno na rodzinne wycieczki jak i dla tych, którzy potrafią dostrzec piękno zaklęte w drewnie, subtelność detalu i harmonię z otaczającą przyrodą i krajobrazem. Zobaczcie zdjęcia - upewnicie się, że warto się tam wybrać! arc./wikipedia Zobacz galerię (23 zdjęcia)

Przyszła długo wyczekiwana wiosna. To idealny czas by zaplanować weekendowe wycieczki, odwiedzić nowe miejsca i poznać okolicę, w której mieszkamy. Każdy na swoją listę miejsc do zwiedzenia powinien dodać Szlak Architektury Drewnianej, który biegnie również przez nasze województwo. Kościoły, kaplice, dzwonnice, chałupy, karczmy, leśniczówki, pałacyk myśliwski, skanseny to jedne z nielicznych obiektów, jakie na nim znajdziemy. Zobaczcie zdjęcia - upewnicie się, że warto!