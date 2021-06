Szpital Miejski w Sosnowcu uruchomił nową pracownię rezonansu magnetycznego

W Szpitalu Miejskim przy ulicy Zegadłowicza 3 w Sosnowcu 16 czerwca uruchomiono nową pracownie rezonansu magnetycznego. To bardzo nowoczesny sprzęt, który skraca czas badania niemal o połowę. Będzie dostępny dla pacjentów od godziny 8 do godziny 20.

Rezonans magnetyczny, to badanie wykorzystujące bardzo silne pole elektromagnetyczne, dzięki któremu uzyskujemy szczegółowy obrazu struktur anatomicznych ciała człowieka. Za pomocą MR uzyskuje się obrazy, które pozwalają na zaawansowaną diagnostykę szeregu problemów medycznych takich jak np.: nowotwory, patologie rozwojowe, udar mózgu, uszkodzenie kręgosłupa, choroby stawów, choroby otępienne. Sosnowiecki szpital właśnie wzbogacił się o nową pracownię rezonansu magnetycznego. - Jak to mówią, potrzeba jest matką wynalazku. Rezonans magnetyczny wynaleziono kilkadziesiąt lat temu, my wymyśliliśmy nową organizację takiej pracowni Dzięki temu znaleźliśmy operatora, który ze swoim aparatem pozwala nam realizować na naszym własnym kontrakcie w ramach pracowni działającej w szpitalu, działanie takiej pracowni i takiego aparatu - mówi Aneta Kawka, prezes zarządu Szpitala Miejskiego w Sosnowcu. ZOBACZCIE ZDJĘCIA

- To bardzo nowoczesny aparat, wyprodukowany w bieżącym roku, posiada magnes o mocy półtora Tesli, tunel do badań o średnicy 70 centymetrów, wytrzymałość stołu pacjenta to 250 kilogramów, posiada także 65 cyfrowych kanałów roboczych. Oznacza to, że czas wykonania badania się skróci. Do tej pory badanie trwało średnio około godziny. Teraz jesteśmy wstanie skrócić ten czas do połowy - dodaje Kawka.

Do tej pory w sosnowieckim szpitalu wykonywano 10 badań rezonansem magnetycznym dziennie. Teraz ta liczba się zwiększy do 20 badań każdego dnia. Jednak jak podkreśla Dariusz Pietras, prezes spółki Voxel, szpital może takich badań wykonywać nawet 30 dziennie. - Dobrze wiemy, że nowe urządzenie to nowe możliwości i wyższy komfort pacjentów. To kolejny ważny punkt w realizacji wszystkich zaleceń, które mamy do wykonania w tym szpitalu - mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca i dodaje. - Mam nadzieję, że szpital będzie w coraz lepszej sytuacji ekonomicznej, bo jeśli chodzi o personel medyczny i opiekę, nie mamy się czego wstydzić. Bez dobrej ekonomii, żadna jednostka, również szpital, nie może funkcjonować. Cieszę się, że z partnerem prywatnym, potrafimy dojść do takiego porozumienia, które będzie korzystne dla wszystkich.

Pacjent zgłaszając się na badanie rezonansu magnetycznego w rejestracji, musi mieć przy sobie dowód tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem, potwierdzający jego tożsamość. Następnie pacjent przechodzi do kabiny dla pacjenta, gdzie zostawia wszystkie metalowe rzeczy. - Do pracowni z uwagi na działające pole elektromagnetyczne nie możemy wnosić żadnych metalowych elementów, kart kredytowych, kluczy, telefonów. Każda z tych rzeczy może ulec uszkodzeniu, bądź uszkodzić aparat - mówi Katarzyna Pluta, dyrektor medyczny w spółce Voxel. - Dodatkowo przed badaniem przeprowadzamy bardzo szczegółowy wywiad dotyczący przeciwwskazań do wykonania badania. Pytamy o metalowe implanty tudzież inne wszczepy, które ma w ciele, bo nie każdy z nich może zostać zbadany, czasami nawet opiłki metalowe w oku, stanowią przeszkodę do wykonania badania. Bardzo ważną kwestią jest to, by podczas rozmowy z rejestracją, powiedzieć o wszystkich operacjach. To jest istotne, żeby to badanie przeprowadzić. Te wszystkie elementy są jeszcze raz sprawdzane przed wejściem pacjenta na badanie do pracowni. Bezwzględnym przeciwwskazaniem jest posiadanie rozrusznika serca - tłumaczy Pluta.

Personel w przypadku zgłoszenia każdego implantu, protezy czy stentów, metalowych zespoleń, sprawdza w systemie czy dany element, może zostać wprowadzony do rezonansu. Następnie pacjent trafi do punktu pielęgniarskiego, gdzie przeprowadzana jest z nim szczegółowa ankieta, dotycząca przeciwwskazań do badania, odnośnie chorób, które przebył lub na które cierpi. Jeżeli badanie będzie wykonywane z podaniem środka kontrastowego, wówczas pacjentowi zakładany jest wenflon. A następnie przez technika radiologii jest zapraszany bezpośrednio do pracowni. Gdzie jest układany na stole. Technik w zależności od badanej części ciała zakłada pacjentowi specjalną plastikową cewkę. Dopiero wtedy technik opuszcza pracownię. Pacjent otrzymuje do reki gruszkę sygnalizacyjną.

- To taka droga kontaktu między pacjentem, a technikiem, jeżeli poczułby się źle, naciskając na tą gruszkę po prostu wzywa pomoc, a stół automatycznie wysuwa się. Technik cały czas obserwuje to co się dzieje w pomieszczeniu przez specjalne okno - zapewnia Katarzyna Pluta. Badanie jest dosyć głośne, ponieważ urządzenie emituje dźwięki, które nie są miłe dla ludzkiego ucha, dlatego każdy pacjent otrzymuje stopery od uszu lub słuchawki z których może płynąć muzyka. Pacjenci na rezonans magnetyczny mogą się mówić od godziny 8 do godziny 20. - Dla szpitala pracownia oczywiście będzie czynna 24 godziny na dobę. Jeśli trzeba będzie wykonać badanie w nocy dla pacjenta udarowego, to wszyscy technicy pracujący w szpitalu, zostali przeszkoleni w zakresie wykonywania tych badań i będą mogli wykonać taką diagnostykę o godzinie 2 w nocy. Tutaj ograniczeń nie ma. Z uwagi na ustalenia ze szpitalem, będziemy realizować badania ambulatoryjne od godziny 8 do godziny 20 - kończy Pluta.

Już od lipca zmiany w 300 plus?