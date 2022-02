Tajemnica Cecylii Broll. Wojenna powieść kryminalna Rafała Ryszki

Najpierw trzęsienie ziemi, a potem napięcie będzie narastać. Jak u Hitchkocka.

Powieść Rafała Ryszki zaczyna się tajemniczą, tragiczną śmiercią tytułowej bohaterki już w pierwszym rozdziale.

Wysiadający z pociągu na stacji w Tychach w drugim rozdziale Hajnel i Paul służący w Wehrmachcie na różnych frontach to jej kuzyni. Przyjechali na urlop. Hajnel ma rękę w gipsie, wraca do domu, żeby się leczyć i od razu dowiaduje się o tragicznej śmierci kuzynki z Bierunia. Dopiero co był pogrzeb. Świeża sprawa.

Razem z Paulem zaczynają prywatne śledztwo. Udane czy nie, tego nie zdradzimy.

Fikcyjne postaci, fikcyjna historia, ale realia i miejsca jak najbardziej prawdziwe. Na planie Tychów czy Bierunia bez trudu można by oznaczyć ulice, którymi bohaterowie chodzili czy obiekty związane z przedstawioną opowieścią: Nitroerg, który podczas wojny nazywał się Lignozą, browar tyski, rynek bieruński, cmentarz koło Walencinka...