Tajemniczy ogród jest w Zabrzu! Nie wierzycie? Ogród Botaniczny w Zabrzu zaskakuje gości

Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu jak filmowy "Tajemniczy Ogród"? Aż trudno uwierzyć, że tak wyjątkowe miejsce jest w sercu Śląska. Sprawdźcie sami - zabrzański Botanik czeka i zachwyca. Czy wiecie, że jest to najstarszy ogród botaniczny na Górnym Śląsku? Urokliwy o każdej porze roku przyciąga wielbicieli jak magnes! Zwłaszcza teraz, gdy przyroda rozkwita. Musicie to zobaczyć!

W części parkowej zobaczymy ok. 3500 okazów drzew i krzewów z ponad 500 taksonów (gatunków lub odmian). Kolekcja roślin zielnych wieloletnich liczy ponad 600 taksonów (łącznie z dziko rosnącymi). W 2004 roku założono na terenie Ogrodu Rosarium, które zostało obsadzone różami w 64 odmianach. Są tutaj róże wielkokwiatowe, wielokwiatowe, parkowe, okrywowe, miniaturowe i pnące. Zabrzański ogród ma także unikalną kolekcję różnobarwnych żurawek oraz bogatą kolekcję roślin pochodzących praktycznie ze wszystkich stref klimatycznych.

Wszystko pieczołowicie zagospodarowane i zaaranżowane tak, że sprawia wrażenie, że tak to wymyśliła natura. Nowością w tym sezonie są m.in. dwie tablice interaktywne o drzewach liściastych i iglastych. Jedna z nich zlokalizowana jest w alei klonowej, a drugą znajdziemy przy wąwozie z paprociami.

Botanik jest czynny codziennie w godzinach od 10 do 18. Na terenie Ogrodu można pozostać do zmroku, po zamknięciu kasy wyjść należy przez furtkę od ulicy Botanicznej przy szklarni. Z troski o rośliny obowiązuje zakaz wprowadzania psów (niezależnie od ich wielkości).

Fascynacje w Botaniku

Nic dziwnego, że właśnie do Zabrza zawitała akcja Fascynujący Świat Roślin. To międzynarodowa akcja odbywająca się cyklicznie, co dwa lata, której celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę, jaką badania nad roślinami odgrywają w rozwoju rolnictwa, produkcji żywności i gospodarce leśnej oraz w branżach, takich jak energetyka czy przemysł farmaceutyczny.