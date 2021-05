Tarnowskie Góry. Będzie rondo WOŚP? Petycja trafiła do burmistrza. "To dobry moment, by posłuchać głosu mieszkańców"

Nie tak dawno w Tarnowskich Górach zakończyła się budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich, Sienkiewicza i Styczyńskiego. Czy będzie ono nosiło jakąś nazwę? Pomysłów nie brakuje. Być może uhonorowana w ten sposób zostanie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

- Na początku ubiegłego roku zorganizowałem zbiórkę podpisów pod petycją o nadanie nazwy WOŚP jednej z tarnogórskich ulic, jednemu z rond bądź skwerowi. Blisko tysiąc Tarnogórzan złożyło swój podpis pod petycją, a około 1700 zagłosowało za tą propozycję w internetowej ankiecie. Petycja została wysłana do p. Burmistrza Czecha, a magistrat zapewnił mnie, po posiedzeniu komisji ds. nazewnictwa ulic, że nazwa ta będzie brana pod uwagę. Skoro rondo ostatecznie powstało, a nazwa WOŚP to jedyna propozycja jaką w tym momencie zgłosiła tarnogórska społeczność (propozycja "Rondo Praw Kobiet" Wacława Jana Kroczka została odrzucona ze względów formalnych) to dobry moment by posłuchać głosu mieszkańców i nazwać nowe rondo "WOŚP" - napisał Krzysztof Begier, autor tego pomysłu, w mediach społecznościowych.