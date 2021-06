Tarnowskie Góry. Projekt muralu przy ul. Opolskiej wybrany. Która praca wygrała?

- Projekt przedstawia moją autorską wizję gwarkowskich plakatów tworzonych w latach 1957-1988 dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. A także nawiązuje do historii miasta Tarnowskie Góry. Projekt to nowoczesna grafika wektorowa połączona ze starymi rycinami miasta oraz pracą gwarków w kopalni srebra. Inspiracją był plakat z XX wieku dni gwarków, który przypomina mi najlepsze ilustracje Andy’ego Warhola. Tutaj mamy spory dynamizm i nieoczywisty przekaz, który intryguje i zmusza do myślenia osoby, które na pierwszy rzut oka zobaczą tylko geometryczne kształty a gdy przyjrzą się – pojawią się przed ich oczyma delikatne zarysy osobnych historii - napisał autor o swojej pracy.