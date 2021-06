Tarnowskie Góry: sprawca wielu zniszczeń w mieście w rękach policji. Straty oszacowano na ponad 30 tys. zł

Tarnowskie Góry: sprawca wielu zniszczeń zatrzymany przez mundurowych

Policjanci namierzyli sprawcę wielu zniszczeń do których doszło w ostatnim czasie w Tarnowskich Górach. Okazało się, że jest nim 22-latek z Tarnowskich Gór. Mężczyzna przyznał się do winy.

Pierwsze zgłoszenia mundurowi otrzymali w kwietniu bieżącego roku. Policjanci pracowali nad sprawą zniszczonego mlekomatu, znajdującego się przy ulicy Nakielskiej. Sprawca zaprószył ogień, w wyniku czego automat się spalił. Właściciel oszacował straty na ok. 20 tys. zł.

W tym samym miesiącu na ul. Piastowskiej - w jednej z kamienic - doszło do zniszczenia aż siedmiu dzwonków bezprzewodowych, których używały osoby niepełnosprawne do przywołania obsługi, by skorzystać z windy. Tu straty wyniosły z kolei prawie dwa tysiące.

To jednak nie koniec aktów wandalizmu. W maju bieżącego roku przy ul. Piłsudskiego podłożono ogień pod przenośną toaletę. Nadpaleniu uległa, w związku z tą sytuacją, elewacja Liceum Ogólnokształcącego imienia Staszica. Straty? 9 tys. zł.