Tarnowskie Góry. Zapadlisko w centrum ma głębokość ok. 3 metrów. Są objazdy. Nie wiadomo dlaczego powstało

- Zapadlisko jest zabezpieczone i nic dalej się nie osuwa. Czekamy na decyzje powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, który określi czy będą potrzebne dalsze badania zapadliska, czy można je zasypać, czy co innego trzeba jeszcze zrobić. Sprawa jest rozwojowa. Wiadomo już, że zapadlisko nie powstało w wyniku jakiś wycieków z rur kanalizacyjnych - mówi Mariusz Jarzombek z Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach.

Zapadlisko ma głębokość około 3 metrów, ale średnica zapadliska nie jest duża. Dziura ma około 1 metra szerokości, ale pod spodem jest wypłukana ziemia. Analiza dopiero wykaże, dlaczego miejsce to jest wypłukane i jaka była tego przyczyna i jak daleko sięga to zagrożenie. W pobliżu zapadliska jest drzewo, które będzie musiało zostać wycięte, by ewentualnie nie przewróciło się.