Tauron Puchar Polski: Jastrzębski Węgiel - Asseco Resovia ZDJĘCIA, WYNIK Jastrzębianie znów zagrają w finale!

W poprzedniej edycji Pucharu Polski Jastrzębski Węgiel i Asseco Resovia też zagrały w półfinale i drużyna z Górnego Śląska wygrała 3:2.

- Nasze oczekiwania są zawsze takie same - wygrać i zagrać najlepiej, jak tylko się da. Najpierw chcemy awansować do finału i cieszyć się siatkówką. W ostatnich spotkaniach poprawiliśmy naszą grę i uważam, że przystąpimy do tego turnieju w dobrej formie - zapowiadał przed występem w Tauron Arenie trener jastrzębian Marcelo Mendez, który przestrzegał jednak przed Resovią: - To mocny zespół, który w tym sezonie prezentuje się naprawdę wyśmienicie.