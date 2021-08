Te samochody w Dąbrowie Górniczej złodzieje kradną dziś najczęściej. Aktualne TOP 5 z pierwszej połowy 2021 roku

Czy tak się faktycznie stanie? To oczywiście trudno do końca przewidzieć, ale jak pokazują statystyki z pierwszego półrocza tego roku, jest szansa, że może tak być. A to oznaczałoby dość spory spadek kradzieży i zbliżenie się do wyniku z 2019 roku. Wówczas w Dąbrowie Górniczej zniknęły 24 samochody. Rok wcześniej – w 2018 roku – kradzieży aut odnotowanych zostało 27. Aż trudno sobie natomiast wyobrazić fakt, że w 2015 roku z terenu Dąbrowy Górniczej skradzionych zostało aż 86 pojazdów!

