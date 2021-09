Technologia w służbie osób starszych. Rozmowa z Robertem Czarlewskim z firmy APA Group na temat systemu ElodiaLink

Skąd zainteresowanie seniorami przez firmy technologiczne? To nowy trend?

Trudno powiedzieć czy to nowy trend – już od kilkunastu lat firmy technologiczne pracują nad różnymi rozwiązaniami wspierającymi seniorów i wspomagającymi procesy opiekuńcze. A skąd zainteresowanie? Cóż, jesteśmy społeczeństwem starzejącym się – seniorzy to jedna z liczniejszych grup społecznych. Według GUS pod koniec 2019 roku liczba osób w wieku 60 lat i więcej przekroczyła 9,7 mln i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 2,1 procenta. Ponadto osoby w wieku 60 lat i więcej rzadko wskazują na dobry stan swojego zdrowia. W 2019 roku tylko 2,2 procenta osób w wieku senioralnym uznało swój stan zdrowia jako bardzo dobry. Jako dobre określiło swoje zdrowie ok. 25 procent seniorów. Na długotrwałe problemy zdrowotne lub choroby przewlekłe skarżyło się ponad 66 procent osób w wieku powyżej 60 lat. To pokazuje że za parę lat będziemy musieli zaopiekować ogromne ilości ludzi starszych, w dodatku w większości obciążonych chorobami lub problemami ze zdrowiem.

Słyszałem kiedyś powiedzenie, że miarą społeczeństwa jest to, jak traktuje się ludzi starszych. Poza tym w pewnym sensie budujemy coś dla nas samych za kilkanaście, kilkadziesiąt lat.