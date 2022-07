Tegoroczne wakacje z bonem turystycznym mogą być niespodzianką Grażyna Kuźnik

W woj. śląskim wciąż nieaktywnych jest blisko 80 tys. bonów turystycznych, a to już ostatnie wakacje, kiedy są ważne. Bonem o wartości 500 zł można opłacić noclegi dziecka w hotelu czy w agroturystyce, wesprzeć nim opłaty za jego wyjazd na kolonię lub obóz, nawet na jednodniową wycieczkę bez noclegu, jeśli obejmuje co najmniej dwie usługi, na przykład transport i zwiedzanie. Można pójść z nim do muzeum. Szkoda, żeby bon się zmarnował.