Tomasz Gębala już nie może doczekać się Mazurka Dąbrowskiego w Spodku

Czuje pan już emocje związane z inauguracją mistrzostw świata, które po raz pierwszy w historii odbędą się w Polsce?

Jestem całkowicie spokojny. Wszedłem już w tryb meczowy, a u mnie to wygląda nieco inaczej. Nie jestem "podgrzany" spotkaniem z Francuzami. Wręcz przeciwnie muszę siebie nawet troszkę stopować i nie motywować się za wcześnie. Dopiero po obiedzie zacznę o nim poważnie myśleć. Mam swój przedmeczowy rytuał, który nie jest oparty na przesądach, ale poparty kwestiami naukowymi. Chodzi o to, by wejść na odpowiedni poziom motywacji, pozytywnego stresu. Po obiedzie krótka drzemka do 30 minut, żeby nie wchodzić w głęboki sen. Potem zimny prysznic, żeby się pobudzić, muzyka, żeby wyjść ze strefy relaksu i wejść do psychologicznej zony, w której nastawiam się na zrobienie wyniku sportowego.