TOP10 ofert pracy w restauracjach w woj. śląskim. Gdzie można zarobić najwięcej?

Epidemia COVID-19 przyczyniła się do ograniczenia działalności restauracji, kawiarni, pubów, a także klubów tanecznych. Chwilowe i okresowe luzowanie obostrzeń skutkowało zwolnieniem wielu pracowników. Teraz, gdy branża powraca do życia, zaczyna brakować rąk do pracy w gastronomii.

Ile można zarobić w gastronomii w Śląskiem?

Zarobki w gastronomii są uzależnione od stanowiska. Na największą wypłatę mogą liczyć pracownicy na stanowisku szefa kuchni. Tu zarobki sięgają prawie 10 000 zł/ brutto, a średnio to około 5 tys. brutto. Kucharz lub pizzerman w Śląskiem może zarobić aż 7000 zł, natomiast średnia kwota to 4 tys. brutto. 6000 zł/brutto to największa kwota, jaką kelnerzy mogą zarobić w Śląskiem, średnio to 3500 zł. Barmani mogą zarobić 6000 zł / brutto, a średnio to kwota 4 tys. zł.