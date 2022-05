Tragedie w kopalniach Pniówek i Zofiówka. "Sierpień 80" żąda gwarancji bezpieczeństwa dla górników, którzy chcą mówić o popełnionych błędach

- Docierają do nas informacje o pewnych nieprawidłowościach, zarówno przed katastrofami, jak i w trakcie akcji ratunkowych. Pewne rzeczy już do mediów przeciekły, ale nie wszystkie. Nie ma co ukrywać, że ci ludzie się po prostu boją. Jest to związane z tym, że panuje pewna zmowa milczenia, a górnictwo jest dość hierarchicznie zarządzane i sytuacja, w której ktoś będzie świadczył przeciwko swojemu przełożonemu jest wyjątkowa - mówi Bogusław Ziętek, przewodniczący WZZ "Sierpień 80".