Tragiczna śmierć paralotniarza w Międzyrzeczu Górnym. 51-latek spadł z wysokości ok. 20 metrów Tomasz Breguła

Zdjęcie ilustracyjne fot. Piotr Krzyzanowski/Zdjęcie ilustracyjne/ARC

W sobotę, 4 września, w Międzyrzeczu Górnym koło Bielska-Białej doszło do tragicznego zdarzenia. Śmierć poniósł 51-letni paralotniarz, który około godziny 13:30 spadł z wysokości około 20 metrów. Wszystko wskazuje na to, że był to nieszczęśliwy wypadek.