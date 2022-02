Tragiczny pożar w Radzionkowie. Zapaliła się kawalerka. W płomieniach zginął 51-letni mężczyzna Piotr Chrobok

51-latek nie przeżył pożaru mieszkania w Radzionkowie. arc.

Tragiczny pożar w Radzionkowie. Jedna osoba nie żyje, a dwie poszkodowane trafiły do szpitala. To bilans tragicznego pożaru, do którego doszło w budynku wielorodzinnym przy ul. Jana III Sobieskiego w Radzionkowie. W pożarze kawalerki zginął 51-letni mężczyzna. W trakcie ewakuacji strażacy natrafili na jego zwęglone ciało.