Tragiczny wypadek w Katowicach. "Nie osądzajmy ofiary wypadku, jak i sprawcy". Oświadczenie zarządu PKM Katowice

"Jesteśmy wstrząśnięci tym, co się stało i serdecznie współczujemy rodzinie zmarłej. Z wielkim niepokojem i smutkiem obserwujemy też falę hejtu, jaką to nieszczęście wywołało. Złe emocje i obraźliwe komentarze osądzające tak ofiarę tego wypadku, jak i jego sprawcę, są w naszej ocenie nie tylko niestosowne, ale przede wszystkim raniące uczucia bliskich tych osób, którym to tragiczne wydarzenie odebrało spokój na długi czas" - napisali w oficjalnym oświadczeniu działacze zarządu PKM Katowice Sp. z o.o.