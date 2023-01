Transfer z Ruchu Chorzów do Serie B. Cagliari zapłaci za wychowanka Niebieskich

16-letni wychowanek Akademii Piłkarskiej Ruchu Chorzów Antoni Franke przechodzi do włoskiego Cagliari Calcio na zasadzie transferu definitywnego.

– Dla mnie to wielka sprawa, spełniłem kolejne marzenie. Teraz muszę szybko zaaklimatyzować się w nowym otoczeniu, dawać z siebie wszystko na treningach i dostać się do pierwszej drużyny, co na pewno nie będzie łatwe. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować wszystkim trenerom, zawodnikom i pracownikom Ruchu, z którymi miałem możliwość pracować na boisku i poza nim, począwszy od UKS Ruch Chorzów, przez Akademię Piłkarską aż po pierwsza drużynę „Niebieskich” – mówi Antoni Franke.