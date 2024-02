Transformacja energetyczna nowym kierunkiem studiów podyplomowych na Politechnice Śląskiej. To wynik współpracy z firmą Energo-Complex

Studia skierowane są do wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie transformacji energetycznej. Podejście do tematu zwiera różne aspekty - techniczne, ekonomiczne, społeczne i prawne.

- Patrzymy na sytuację energetyczną szeroko. To co dzisiaj jest na rynku studiów wyższych, to w większości branżowe, wąskie, specjalistyczne kierunki, natomiast my patrzymy na ATE jak na szerokie kontinuum - od wytworzenia energii po ergonomię zużycia. Studia podyplomowe kierowane są dla osób zarządzających energią w przedsiębiorstwach i dla tych, którzy zarządzają problemem transformacji energetycznej w samorządzie - tłumaczył Krzysztof Ćwichoń.