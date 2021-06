Trochę wody dla ochłody, czyli kąpielisko Start w Cygańskim Lesie w Bielsku-Białej przeżywa oblężenie. To świetny obiekt na takie upały JAK

Prawdziwe oblężenie, oczywiście w miarę obostrzeń sanitarnych, przeżywa od kilku dni kąpielisko Start znajdujące się w bielskiej dzielnicy Cygański Las. Iście tropikalne upały sprawiły, że kto tylko ma chwilę czasu, stara się szukać ochłody właśnie na tym obiekcie. I nie ma się co dziwić, bo to w tym sezonie jedyne czynne otwarte kąpielisko nad Białą, na dodatek z bardzo fajną infrastrukturą, a jakby tego było mało to jeszcze otoczone górami. Któż nie chciałby popływać w takich warunkach? No kto?