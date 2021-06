Tropikalne noce w Polsce dadzą nam popalić. Pogoda zgotowała nam piekło. Upał będzie nam doskwierał także w nocy TK

Tropikalne noce w Polsce pojawią się w tym roku po raz pierwszy. Fala upałów zaatakowała całą mocą. Wszyscy, którzy oczekiwali na ciepło i lato powinni być zadowoleni. Mimo tego, że to dopiero pierwsza fala upałów, to już zdążyła dać się ludziom we znaki. Ukojenia nie przyniosą nawet godziny wieczorne. Przed nami tropikalne noce, które niestety również mogą dać popalić.