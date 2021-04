Trwa obława na skorpiona w Chorzowie. Egzotyczne zwierzę znaleziono w bloku

W jednym z bloków przy ul. Bojarskiego w Chorzowie trwa obława na egzotyczne zwierzę. Tym razem nie chodzi o przebiegłego węża - boa dusiciela, ani krwiożerczego krokodyla, ale o niewielkiego skorpiona.

- Mieszkańcy zauważyli egzotyczne zwierzę i zgłosili się do nas. Na dowód, że to nie kiepski żart, zrobili skorpionowi zdjęcie. Jednak zanim przybyliśmy na miejsce, zwierzę uciekło do szczeliny dylatacyjnej między szybem windy a ścianą klatki schodowej i mimo użycia specjalnej kamery nie byliśmy w stanie go namierzyć - mówi DZ ktp. Tomasz Szymański, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie.