Trwa rekrutacja na studia na Uniwersytecie Śląskim. UŚ czeka na nowych studentów. Do wyboru jest 85 kierunków na 4 kampusach

Azbest z akademika DS7 w Katowicach będzie usuwany tylko w weekendy. Uniwersytet Śląski porozumiał się ze szkołą muzyczną

Spór o azbest zakończony porozumieniem. Uniwersytet Śląski w Katowicach i Prywatna Muzyczna Szkoła Podstawowa "Elementarz" w Katowicach doszli do porozumienia w sprawie usuwania azbestu z Domu Studenta nr 7 w dzielnicy Ligota, który to budynek sąsiaduje ze szkołą podstawową. We wtorek, 25 maja, odbyło się spotkanie przedstawicieli uczelni, dyrekcji szkoły, a także wykonawcy robót termomodernizacyjnych akademika. W trakcie spotkanie strony doszły do porozumienia. Przedstawiamy jego postanowienia.