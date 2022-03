Trzy firmy chcą wyremontować ulicę Ogrodową w Czeladzi. Pierwsze prace wiosną, dziurawa nawierzchnia nareszcie będzie równa jak stół

Przebudowa ul. Ogrodowej to kosztowne przedsięwzięcie, bo trzeba będzie na nie wydać wspomniane około 10 milionów złotych. Miasto starało się więc pozyskać dodatkowe pieniądze z zewnętrznych źródeł. Udało się to ostatecznie pod koniec 2021 roku. Przebudowa ul. Ogrodowej zgłoszona została przez miasto do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. I udało się pozyskać kwotę 4 mln 630 tys. zł.

- Otwarte zostały koperty w ogłoszonym przetargu na remont ulicy Ogrodowej. Są trzy oferty i wszystkie się mieszczą w zabezpieczonym na ten cel 10-milionowym budżecie. Jest więc jest niemal pewne, że przetarg zostanie rozstrzygnięty. Cieszę się i jednocześnie już martwię, jak na wielomiesięczną inwestycję zabezpieczyć mieszkańcom osiedla Ogrodowa, miejsca do parkowania i dojazdy do nieruchomości – przekazał Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi.