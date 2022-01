Trzy mieszkania w Sosnowcu będą przeznaczone dla wychowanków domów dziecka

Nowe mieszkania dla wychowanków domów dziecka z Sosnowca

W 2022 roku wychowankowie z placówek przeniosą się do nowych mieszkań, którymi zarządza Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu i który jest odpowiedzialny za inwestycję. Pierwsze dwa są już gotowe. – Ostatnie prace wykończeniowe w mieszkaniach przy ulicy Dęblińskiej oraz Warszawskiej już za nami, są już gotowe na przyjęcie mieszkańców – tłumaczy Jeremiasz Złotecki, zastępca dyrektora Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych.

Sześć sypialni z salonem przy Warszawskiej

166 metrów kwadratowych przy Dęblińskiej

Gotowy jest też 166-metrowy lokal przy ulicy Dęblińskiej. Tu także jest sześć sypialni, salon z aneksem kuchennym i dwie łazienki. – Zależy nam na tym, aby dzieci wychowywały się w warunkach jak najbardziej zbliżonych do domowych. Dlatego rezygnujemy z dużych placówek i szukamy miejsc w centrum miasta, by dzieci miały blisko do szkoły czy kina. W taki sposób pod opieką specjalistów oraz w rodzinnej atmosferze mają wchodzić w dorosłe życie – wyjaśnia Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta ds. polityki społecznej.