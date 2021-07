Trzy wieżowce na zielonym dachu w Tychach. To projekt Macieja Franty. Kiedy budynki zostaną oddane do użytku?

Są to trzy wysokie bloki, siedmiopiętrowe, gdzie jest 19 mieszkań jednopokojowych o powierzchni od 24 do 27 m kw., 37 - dwupokojowych o powierzchni do 40 do 42 m kw., 30 trzypokojowych o powierzchni 60-64 m kw., pięć czteropokojowych o wielkości od 72 do 74 m kw. Do tego 117 miejsc parkingowych w garażu podziemnym.

To kolejne mieszkania zapowiedziane w programie wyborczym prezydenta Andrzeja Dziuby, kolejna inwestycja Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (od początku istnienia, czyli od 1997 r. wybudowało ich 605). I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie ta architektura. Niby normalne, że przed klatkami jest trawnik, są rośliny, ale w tym przypadku ten trawnik będzie na... dachu przeszklonego parteru w całości przeznaczonego na usługi.