"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" w Polsacie bez Katarzyny Skrzyneckiej, Michała Wiśniewskiego. Piotr Gąsowski sam zrezygnował. Co się dzieje?

Wielkie zmiany w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Muzyczne show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" święci triumfy na antenie telewizji Polsat już od 2014 roku. W każdym sezonie występuje 8 gwiazd, ocenianych przez czteroosobowy skład jurorski, który przez lata zmieniał się wielokrotnie.

Od początku z show związana była Katarzyna Skrzynecka.

W pierwszym odcinku widzowie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zobaczyli Skrzynecką jako Tinę Turner, śpiewającą "Private Dancer". Olśniła swoim scenicznym talentem zarówno widzów, jak i jurorów. W finale zaśpiewała "Time to Say Goodbye" w podwójnej roli - jako Andrea Bocelli i Sarah Brightman, co dało jej zwycięstwo w pierwszej edycji programu.

W kolejnym sezonie pojawiła się już jako jurorka i przez kolejnych szesnaście sezonów oceniała występy, dając kolejnym uczestnikom wsparcie i służąc własnym doświadczeniem.