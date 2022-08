Tychy. Pociąg potrącił kobietę. Poszkodowana nie żyje Mateusz Zarembowicz

zdjęcie ilustracyjne Jaroslaw Jakubczak/Polska Press

Do zdarzenia doszło we wtorek 23 sierpnia tuż przed godz. 22. Kobieta, która znajdowała się na torowisku należącym do szlaku kolejowego Kobiór - Tychy, w rejonie ul. Skalnej, została śmiertelnie potrącona przez pociąg. Koleje Śląskie zorganizowały na tym odcinku autobusową komunikację zastępczą. Działania służb w miejscu tragedii zakończyły się o 1.45.