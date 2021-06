Tychy. Porodówka w Szpitalu Wojewódzkim Megrez dostosowuje się do europejskich standardów. Czego mogą oczekiwać pacjentki?

Do dyspozycji pacjentek oddano dwuosobowe sale dla matek z dziećmi. W skrzydle znajduje się gabinet diagnostyczno-zabiegowy, pracownia USG, sala intensywnego nadzoru pooperacyjnego oraz pokój laktacyjny. Zatroszczono się również o pacjentki z niepełnosprawnościami. Na porodówce przygotowano łazienkę przystosowaną w pełni do ich potrzeb.

15 czerwca, 2021 roku, otwarto unowocześnione oddziały szpitalne w Szpitalu Wojewódzkim Megrez w Tychach: Ginekologiczno-Położniczy oraz Neonatologiczny. Modernizacje oddziałów rozpoczęto w 2019 roku. Inwestycję oszacowano na 16 milionów złotych, z których już wydano 13 milionów. Zmiany mają przyczynić się do zwiększenia jakości świadczonych usług oraz dostosowania do europejskich standardów.

Znacznym zmianom uległ również Trakt Porodowy. Dla pacjentek przygotowano cztery sale porodowe o kwiecistych nazwach: Wiśnia, Stokrotka, Chaber oraz Lawenda, to właśnie w niej znajduje się wanna do porodów naturalnych. Dla ojców oczekujących na narodziny przygotowano pokój z węzłem sanitarnym, a dla tych, którzy chcą być obecni przy porodzie - fotele w salach porodowych.

Na Oddziale Neonatologicznym pojawiła się nowa organizacja sal i inny układ pomieszczeń z dużą salą do intensywnej terapii noworodków. W niej stanowiska intensywnej terapii, nowoczesne inkubatory i respiratory, kardiomonitory oraz pompy infuzyjne.

- Mamy do dyspozycji aparat do monitorowania czynności układu przywspółczulnego , służący na przykład do oceny dyskomfortu noworodka, w tym bólu – zdradza dr n. med. Jarosław Groszko, ordynator Oddziału Neonatologicznego – Kolejnym ważnym nabytkiem diagnostycznym jest aparat do amplitudowo zintegrowanej elektroencefalografii, który monitoruje czynności elektryczne mózgu. - dodaje.