Tychy. Ulica Grota Roweckiego może stać się nowym ulubionym miejscem spotkań mieszkańców miasta

Wodzisław Śl. Na Pałac Dietrichsteinów poczekamy dłużej. Jest kolejne opóźnienie inwestycji za 13,5 mln zł. Zobaczcie zdjęcia z placu budowy

Na Pałac Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śl. poczekamy znacznie dłużej niż zakładano. Jest kolejne opóźnienie, w sumie trzeci termin zakończenia inwestycji. Urzędnicy tłumaczą się dużym wyzwaniem, jakim jest remont zabytkowego budynku. To inwestycja za 13,5 mln zł, a do środka w przyszłości przeniesie się wodzisławskie Muzeum. Jak przebiegają prace wewnątrz? Tutaj jeszcze wiele jest do zrobienia. Zobaczcie zdjęcia.