Uchodźcy nie zapominają o swoich zwierzętach. Wiele rodzin z Ukrainy, czeka na dworcu w Katowicach wraz z pupilami. Zobaczcie te zdjęcia! Tomasz Breguła

fot. Marzena Bugała-Astaszow Zobacz galerię (12 zdjęć)

Na dworcu PKP w Katowicach codziennie można napotkać obywateli Ukrainy, którzy, opuszczając w pośpiechu kraj, nie zapomnieli o swoich pupilach. Wielu z nich przyjechało do Polski razem z nimi - to głównie psy, ale przechodząc przez główny hol, widuje się też inne urocze zwierzaki. Koniecznie zajrzyjcie do galerii zdjęć naszej fotoreporterki, Marzeny Bugały-Astaszow.