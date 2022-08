Uczniowie katowickiej Arki Noego na wakacyjnym obozie w Beskidach. Ambitne plany na nowy rok szkolny

W siedmiodniowym wyjeździe brały udział łącznie 42 osoby. Bazą obozu „Arki” było Centrum Wypoczynkowo-Sportowe w Jaworzynce, skąd uczestnicy wakacyjnego wypadu odwiedzili m.in. Centrum Koronki Koniakowskiej, Izbę Pamięci im. Jerzego Kukuczki oraz podziwiali panoramę gór ze szczytu Ochodzitej.

- Dla naszych uczniów była to przede wszystkim okazja do odpoczynku i zwiedzenia okolicy. Poza tym wzięli udział w wielu wszechstronnie rozwijających warsztatach, zabawach i grach zespołowych. Były wśród nich m.in. nauka chodzenia na szczudłach, zajęcia z robotami, zajęcia muzyczne, plener malarski, czy nauka udzielania pierwszej pomocy. Nie zabrakło także dyskoteki oraz wspólnego śpiewania karaoke - mówi Magdalena Skorupa-Grajner, prezes fundacji „Arka Noego”. - Opiekunami naszych uczniów byli nauczyciele oraz wolontariusze. Osoby, które są im znane, co ma ogromne znaczenie dla ich poczucia bezpieczeństwa. Niektórym uczniom dodatkowo towarzyszyło rodzeństwo, co pozwoliło na jeszcze większe zacieśnienie więzi między nimi. Co ważne, dla większości naszych uczniów był to jedyny wyjazd bez rodziców podczas tegorocznych wakacji - podkreśla Magdalena Skorupa-Grajner.