Udawał etiopskiego studenta. Straż graniczna na lotnisku w Pyrzowicach nie dała się jednak oszukać OPRAC.: Piotr Sobierajski

Obywatel Erytrei posłużył się dokumentami wystawionymi dla innej osoby. Śląski Oddział Straży Granicznej Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Przyleciał do Polski samolotem z Aten i chciał przechytrzyć śląskich pograniczników. Szybko okazało się, że to nie takie proste. Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali więc cudzoziemca, który w trakcie legitymowania posłużył się etiopskim paszportem, w którym zamieszczona była polska wiza długoterminowa. Przedstawione dokumenty były co prawda autentyczne, ale w rzeczywistości należały do innej osoby.