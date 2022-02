UNICEF podaje 5 wskazówek jak dbać o zdrowie psychiczne w wirtualnym świecie. W Polsce specjalistycznej pomocy potrzebuje aż 630 tys. dzieci

Organizacja UNICEF, która od 75 lat ratuje życie dzieci, broni ich praw oraz pomaga im wykorzystać potencjał, jaki posiadają, proponuje pięć sposobów, dzięki którym można lepiej zadbać o swoje zdrowie psychiczne i być życzliwym w sieci. Wirtualny świat to przestrzeń wielu możliwości komunikowania się, zdobywania wiedzy, a także dzielenia się tym, co ważne oraz ciekawe. Nie można jednak zapominać, że Internet niesie również wiele zagrożeń i niejednokrotnie może wywoływać stres, doświadczenie samotności, zazdrości, lęku czy obniżonej samooceny.

Ważny jest cel i limit czasowy

UNICEF radzi, by przede wszystkim zacząć od zwracania uwagi na treści, po które użytkownicy sieci sięgają w świecie wirtualnym. Mają one ogromne znaczenie, bowiem oddziałują silnie na ludzkie emocje, nastroje, samopoczucie. Internauta powinien mieć konkretny cel, dla którego korzysta z sieci – zdobywanie wiedzy, rozrywka, zakupy, zebranie ważnych informacji, komunikacja, realizacja ważnych spraw w formie online. Nieprzemyślane i bezcelowe sięganie po materiały w Internecie może nie tylko zabrać użytkownikowi sporo cennego czasu, ale też doprowadzić do frustracji, irytacji, negatywnego postrzegania rzeczywistości.