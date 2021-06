UOKiK: Coraz mniej „chrzczonego” paliwa na stacjach benzynowych w Polsce

Zdecydowana większość stacji benzynowych spełnia normy

Od początku 2021 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta przeprowadził ponad 500 kontroli związanych z jakością paliw na terenie całej Polski. Jak wyglądają wyniki? Zaskakująco dobrze. Tylko w przypadku 2,26 proc. wykryto pewne uchybienia.

- Celem kontroli dostępnych na stacjach benzynowych paliw jest zapewnienie im najwyższej jakości, a także bezpieczeństwa użytkowania dla konsumentów i przedsiębiorców. Każda ze sprawdzonych próbek opisywana jest odpowiednim symbolem, który wskazuje czy spełnione zostały dane normy - mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Do czego może doprowadzić „chrzczone” paliwo?

Niestety praktyka pokazuje, że wciąż znajdują się przedsiębiorcy, którzy sprzedają tzw. „chrzczone” paliwo. Ta nieuczciwa praktyka może doprowadzić do bardzo poważnych awarii w samochodzie. Zbyt duża zawartość siarki powoduje szybsze zużycie katalizatora. Z kolei jeśli temperatura zapłonu jest zbyt wysoka, zwiększa spalanie i poziom emisji substancji, a zbyt niska może doprowadzić do wybuchu par oleju podczas tankowania. To tylko dwa z wielu przykładów.