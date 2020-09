Urodziny Elki w Parku Śląskim. Z tej okazji wszystkie Elżbiety jadą kolejką za darmo. Poza tym tańsze bilety i konkursy do niedzieli

Na 53-lecie kolejki linowej „Elka” przygotowano sporo atrakcji. W dniu jej urodzin wszystkie Elżbiety przejadą się atrakcją bezpłatnie. Mało tego, na specjalne rabaty będą mogły liczyć także osoby im towarzyszące. Specjalne promocje obowiązywać również od środy do niedzieli, 13 września, a dodatkowo od wtorku do niedzieli potrwają konkursy, w których będzie można wygrać parkowe gadżety i inne nagrody.

Urodziny Elki. Tańsze bilety, konkursy, a w weekend - sporo atrakcji dla dzieci

Na wspólne świętowanie urodzin kolejki Park Śląski zaprasza od 8 do 13 września. We wtorek, w dzień urodzin wszystkie Elki po okazaniu dokumentu tożsamości pojadą kolejką bezpłatnie. Co więcej, wszystkie osoby, które panie przyprowadzą na stację, za przejazd w jedną stronę zapłacą tylko 8 złotych. Ta cena będzie też obowiązywać wszystkich, którzy od środy do niedzieli zdecydują się na oglądanie parku z nieco innej perspektywy.