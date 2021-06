Uwaga, dziś burze z gradem! Mogą wezbrać rzeki, możliwe podtopienia. 29.06.2021 IMGW wydał ostrzeżenie dla woj. śląskiego. Zobacz radar burz

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek, 29 czerwca, ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla części woj. śląskiego.

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie poinformowało, że we wtorek 29 czerwca prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami może wystąpić grad, dlatego należy zachować czujność.

Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska według synoptyków to 90 procent. Ostrzeżenie obowiązuje przez cały wtorek 29 czerwca do godziny 21.00. Według synoptyków burze mogą pojawić się we wtorkowe popołudnie.

Gdzie jest burza w Polsce? Interaktywna mapa burzowa dla Polski

IMGW ostrzega

Możliwe sa gwałtowne wzrosty stanów wody i podtopienia

Grozi to od godz. 13:00 dnia 29.06.2021 do godz. 22:00 dnia 29.06.2021 w zlewni dopływów górnej Odry (Czadeczka, Bierawka, Ruda, Psina, Olza). W obszarach występowania opadów o charakterze burzowym mogą wystąpić lokalne, gwałtowne i na ogół krótkotrwałe wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej. Niewykluczone przekroczenia stanów ostrzegawczych, szczególnie na mniejszych ciekach. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska ocenia się na 50%.