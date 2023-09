Uwaga kierowcy! Nowe rondo w rejonie Szpitala Żywiec już jest otwarte. Powinno znacznie usprawnić ruch w tej części miasta

- To rondo poprawia komunikację w kierunku Jeleśni, ze strony Jeleśni w kierunku Żywca, a przede wszystkim zdecydowanie poprawia komunikację do naszego szpitala powiatowego - dojazd i wyjazd ze szpitala, który w tym miejscu był bardzo utrudniony - powiedział w rozmowie z Dziennikiem Zachodnim starosta żywiecki Andrzej Kalata.

Były różne pomysły, wygrało rondo

- Nie ukrywam, że były też uciążliwe dla mieszkańców, ale była także dobra współpraca z wykonawcą, z którym umówiliśmy się, że przyśpieszy o co najmniej półtora miesiąca wykonanie i oddanie ronda, ale pod warunkiem, że się zgodzimy na zamknięcie całej tej drogi też na półtora miesiąca. Wydawało nam się to lepszym rozwiązaniem. Mieszkańcy objeżdżali przez ul. Grunwaldzką. Było trochę utrudnień, ale myślę, że szybko się o nich zapomni i będziemy się cieszyć, że mamy tak dobrze skomunikowane rondo w tym miejscu - dodał starosta Kalata.

Wielkość ronda budziła emocje

Starosta Kalata przyznał, że rondo ma nietypowy kształt i jest dość duże.

- Na początku, jak widziałem je na mapach, to zastanawiałem się czy faktycznie musi być tak duże, ale teraz, patrząc jak bardzo poprawia komunikację, zwłaszcza jeśli chodzi o duże samochody, ciągniki siodłowe, to muszę przyznać, że było to dobre rozwiązanie - podkreślił starosta żywiecki.