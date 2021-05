Uwaga na burze z gradem! Jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia dla województwa śląskiego

Ostrzeżenie IMGW w woj. śląskim obowiązuje dziś, 7 maja, od godz. 13. Przewidywane są burze, którym mogą towarzyszyć opady deszczu do 15-20 litrów wody na metr kwadratowy. Do tego mogą również dochodzić porywy wiatru do 80-90 kilometrów na godzinę. Miejscami ma spaść grad.