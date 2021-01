Uwaga, oblodzenia na śląskich drogach. Jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Uwaga! Od godziny 17. na śląskich drogach mogą występować oblodzenia - ostrzega IMGW. Miejcie się na baczności!

Wracacie dzisiaj, 26 stycznia, wieczorem z pracy do domu? Uwaga na gołoledź. Ostrzeżenie dotyczy całego Śląska, a trudne warunki mogą się pojawiać już od godziny 17 do środy rana, do godziny 9.

Ostrzeżenie wydało we wtorek, 26 stycznia, IMGW z Krakowa. Prawdopodobieństwo wystąpienia utrudnień wynosi 80 procent!



Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C, temperatura minimalna gruntu od -5°C do -2°C - czytamy w komunikacie IMGW.